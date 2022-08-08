MD: «Барселона» не может объявить о трансфере Алонсо, так как ждёт разрешения от Ла Лиги

Испанская «Барселона» не может объявить о трансфере защитника «Челси» Маркоса Алонсо, так как ждёт разрешения от руководителей Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, клуб хочет оценить, насколько он следует правилам финансового фэйр-плей, и узнать, какую сумму они всё ещё могут потратить на новичков своей команды, чтобы они все могли быть заявлены на новый сезон. Сообщается, что «Барселона» уже договорились о трансфере с «Челси» и согласовала условия контракта с самим футболистом.

31-летний Алонсо является воспитанником мадридского «Реала». Он покинул Испанию в 2010 году и 12 лет выступал в европейских командах.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик: