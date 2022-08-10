Мостовой: не верю, что Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, согласно которой главный тренер «Химок» Сергей Юран в конце сезона-2021/2022 предлагал «Ростову» провести договорной матч. Именно это стало причиной отставки Юрана из «Химок».

«Была версия увольнения Юрана, что он не выпускал сына кого-то из руководства клуба на поле, после была другая, после ещё одна. Основную причину мы узнаем только в том случае, если Юран сам ответит на вопрос о причинах своего увольнения. Но я не верю, что Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что главный тренер Сергей Юран покинул команду.