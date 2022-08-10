Датский полузащитник Дамсгор стал игроком «Брентфорда»

Датский полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор стал игроком английского «Брентфорда». Об этом итальянский клуб сообщил на своём официальном сайте.
По сведениям источников, сумма трансфера оценивается в € 14 млн + бонусы. Контракт игрока с английский клубом будет действовать до лета 2027 года, годовая зарплата футболиста составит около € 2 млн. Ранее была информация, что итальянский клуб хочет за своего игрока не менее € 20 млн. Английская команда видит в датчанине идеальную замену для Кристиана Эриксена, этим летом подписавшего контракт с «Манчестер Юнайтед».
Большую часть прошлого сезона Миккель Дамсгор был травмирован. За «Сампдорию» футболист сыграл всего 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Рыночная стоимость датского игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 15 млн.
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