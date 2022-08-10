«Фулхэм» подписал защитника «Вест Хэма» Иссу Диопа

25-летний французский защитник Исса Диоп перешёл в «Фулхэм» из «Вест Хэма», сообщается на официальном сайте «дачников».

Контракт подписан на пять лет, по данным Sky Sports сумма сделки составила € 17,7 млн.

Диоп дебютировал во взрослом футболе осенью 2015 года во французской «Тулузе». В сезоне-2017/2018 в возрасте 20 лет он стал капитаном команды. В составе этой команды Диоп провёл 95 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Летом 2018 года он перешёл в «Вест Хэм» за рекордные € 25 млн. За «молотобойцев» Диоп провёл 119 игр, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.