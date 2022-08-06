«Ливерпуль» избежал поражения в матче первого тура АПЛ с «Фулхэмом»

В матче первого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фулхэма» Александр Митрович. На 64-й минуте форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сравнял счёт, забив гол с передачи Мохамеда Салаха. На 72-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота мерсисайдцев, который успешно реализовал Митрович. Через девять минут Салах вновь сравнял счёт.



По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Фулхэм» по итогам сезона-2021/2022 в Чемпионшипе добился возвращения в элитный дивизион страны.