«Ливерпуль» избежал поражения в матче первого тура АПЛ с «Фулхэмом»
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В матче первого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фулхэма» Александр Митрович. На 64-й минуте форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сравнял счёт, забив гол с передачи Мохамеда Салаха. На 72-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота мерсисайдцев, который успешно реализовал Митрович. Через девять минут Салах вновь сравнял счёт.
По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Фулхэм» по итогам сезона-2021/2022 в Чемпионшипе добился возвращения в элитный дивизион страны.
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