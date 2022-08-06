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«Ливерпуль» избежал поражения в матче первого тура АПЛ с «Фулхэмом»

«Ливерпуль» избежал поражения в матче первого тура АПЛ с «Фулхэмом»
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В матче первого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фулхэма» Александр Митрович. На 64-й минуте форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сравнял счёт, забив гол с передачи Мохамеда Салаха. На 72-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота мерсисайдцев, который успешно реализовал Митрович. Через девять минут Салах вновь сравнял счёт.

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Фулхэм» по итогам сезона-2021/2022 в Чемпионшипе добился возвращения в элитный дивизион страны.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
06 августа 2022, суббота. 14:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Митрович – 32'   1:1 Нуньес – 64'   2:1 Митрович – 72' (пен)   2:2 Салах – 80'
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