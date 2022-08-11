Юран: если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на слухи о причинах ухода из подмосковного клуба.



«Во-первых, я хочу поблагодарить тех, кто меня поддержал. Многие люди писали добрые слова в социальных сетях. Болельщики, специалисты. Всем огромное спасибо! Трогательно… Значит, чего-то я добиваюсь в этой жизни.



Всё, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией… Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю. Это — во-первых.

Я бы хотел посоветовать этим журналистам, которые ловят хайп на таких вещах, следующее: если хочется горяченького, окажись в «горячих» точках», — цитирует Юрана «Спорт-экспресс».