Мостовой: здорово, что Миранчук и Влашич в «Торино». Это хороший шанс проявить себя

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук станет игроком «Торино».



«Миранчук и Влашич в «Торино»? Пока непонятно, как будут играть. Тренер в тренировках посмотрит и определит роль и тому, и другому. Могут играть в два атакующих полузащитника, потому что Миранчук левоногий, а Влашич правоногий. Любые схемы можно применять.



Другое дело, что от нас они уезжали в статусе звёзд. А в Европу они приехали в статусе «никто понять не может». Хорошо, что они воссоединятся в «Торино». Ясно, что «Торино» — это команда немного на вторых ролях. Но у них есть хороший шанс показать себя, проявить и получать удовольствие.



Для Миранчука такой переход — это хорошо. Гасперини его вялил. Будем следить, как у него будет получаться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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