Циннбауэр — о вратарях «Локо»: к Худякову у нас полное доверие. Гильерме всё понимает

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался по поводу вратарской позиции в своей команде. Специалист заявил, что у молодого голкипера Даниила Худякова есть полное доверие со стороны тренерского штаба и партнёров.

«Большое количество голов мы пропустили после неоправданной потери мяча. Это наша вина. Команда стремилась быстро выйти в атаку. Важно сейчас научить игроков действовать грамотно при переходе в атаку без невынужденных потерь мяча.

Прежде всего хочу сказать, что особых ошибок и вины Худякова в голах мы не видим. Что касается отношения Маринато, то оно профессиональное. Он знает, что сейчас у нас играет молодой и перспективный Худяков. Маринато нам очень помогает, потому что во время тренировок он помогает молодым вратарям и передаёт им свой опыт. Мы понимаем, что происходит с Гильерме, он понимает, что происходит у нас как у членов тренерского штаба. Могу сказать, что у Худякова сейчас полное доверие, как со стороны тренерского штаба, так и со стороны всей команды», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.