Стали известны финансовые подробности предложения «Яндекса» и букмекера за Кубок России
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Стали известны финансовые подробности предложения «Яндекса» + букмекера за Кубок России, за который проголосовало большинство клубов РПЛ. «Яндекс» совместно с букмекерской компанией предлагают в сумме 2,1 млрд рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Клубы проголосовали за этот вариант из-за того, что показ матчей на «Яндексе» привлечёт новую аудиторию. Но «Яндексу» предстоит договориться с «Матч ТВ» о разделении показа матчей категории топ, потому что только в этом случае букмекер из этой связки будет готов выполнить свои обязательства. Матч ТВ хочет получить 35% от всех матчей, большинство которых должны быть категории топ на своих каналах», — добавил источник «Чемпионата»
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