Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис назвал правильным решением переход Миранчука в «Торино» из «Аталанты»

Канчельскис назвал правильным решением переход Миранчука в «Торино» из «Аталанты»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

«Для него это хороший переход, хоть и в аренду. Думаю, если «Торино» захотело видеть Миранчука в своей команде, то будет давать ему больше игрового времени. Для него сейчас это самое важное. Возраст такой, что нужно постоянно играть. Это правильное решение.

«Торино» — хорошая команда с хорошими традициями. Команда, которая неплохо выглядит. Лучше сидеть на скамейке в «Аталанте», чем играть в основном составе в «Торино»? Думаю, второй вариант более заманчивый. «Торино» — хороший выбор. У него будет намного больше игрового времени, чем в «Аталанте», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»

Новость по теме
«Торино» официально объявил о переходе Алексея Миранчука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022