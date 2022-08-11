Канчельскис назвал правильным решением переход Миранчука в «Торино» из «Аталанты»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.
«Для него это хороший переход, хоть и в аренду. Думаю, если «Торино» захотело видеть Миранчука в своей команде, то будет давать ему больше игрового времени. Для него сейчас это самое важное. Возраст такой, что нужно постоянно играть. Это правильное решение.
«Торино» — хорошая команда с хорошими традициями. Команда, которая неплохо выглядит. Лучше сидеть на скамейке в «Аталанте», чем играть в основном составе в «Торино»? Думаю, второй вариант более заманчивый. «Торино» — хороший выбор. У него будет намного больше игрового времени, чем в «Аталанте», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
- 11 августа 2022
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