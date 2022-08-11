«Торино» официально объявил о переходе Алексея Миранчука

Футбольный клуб «Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Россиянин подписал с туринцами арендное соглашение, которое предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста.
«Весь клуб тепло приветствует Алексея Миранчука в Турине. Хорошей работы, вперёд, «быки»!» — написала пресс-служба «Торино».
Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.
«Торино» возглавляет хорватский специалист Иван Юрич, ранее тренировавший «Верону». В прошлом сезоне «быки» заняли 10-е место в Серии А, «Аталанта» стала восьмой. Ни те, ни другие не сыграют в еврокубках в новом сезоне.
Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Торино» сыграет с клубом «Монца». Действующим чемпионом Италии является «Милан».
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