Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торино» официально объявил о переходе Алексея Миранчука

«Торино» официально объявил о переходе Алексея Миранчука
Комментарии

Футбольный клуб «Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Россиянин подписал с туринцами арендное соглашение, которое предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста.

«Весь клуб тепло приветствует Алексея Миранчука в Турине. Хорошей работы, вперёд, «быки»!» — написала пресс-служба «Торино».

Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

«Торино» возглавляет хорватский специалист Иван Юрич, ранее тренировавший «Верону». В прошлом сезоне «быки» заняли 10-е место в Серии А, «Аталанта» стала восьмой. Ни те, ни другие не сыграют в еврокубках в новом сезоне.

Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Торино» сыграет с клубом «Монца». Действующим чемпионом Италии является «Милан».

Миранчук сменил команду, но остаётся в Италии. Подробности трансфера Миранчук сменил команду, но остаётся в Италии. Подробности трансфера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022