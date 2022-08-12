«Трабзонспор» сделал предложение по аренде Шомуродова из «Ромы»

27-летний узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, известный по выступлениям в России за «Ростов», привлёк внимание одного из турецких клубов, сообщает RomaPress.

Согласно информации источника, в Шомуродове заинтересован чемпион Турции прошлого сезона – «Трабзонспор», который желает арендовать Эльдора за € 1 млн. «Рома», в свою очередь, на данном этапе вряд ли согласится на что-либо, что не включает в себя обязательства о выкупе, поскольку столичный клуб ведёт переговоры с «Болоньей» о трансфере на правах аренды с обязательством покупки.

27-летний футболист перешёл в стан «Ромы» летом 2021 года из «Дженоа» за € 18 млн. До переезда в Серию А форвард выступал за «Ростов». В минувшем сезоне нападающий сыграл за свою нынешнюю команду 39 матчей, при этом отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.