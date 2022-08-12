Джикия: могу выйти на полный матч с «Сочи». Я готов!

, Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей готовности к матчу 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи». Напомним, футболист завершает восстановление после повреждения.



«Да, с «Уралом» не сыграл все 90 минут, но сейчас восстановился, могу выйти на полный матч с «Сочи». Я готов!» — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».



Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Спартак» сыграет с «Сочи», состоится 14 августа в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.



Футболист красно-белых Георгий Джикия пропустил игру с «Оренбургом» (4:1) из-за травмы, а в матче с «Уралом» (2:0) вышел на замену на последних минутах. «Спартак» за четыре проведённых тура набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме Джикия – о выходе на замену с «Уралом»: не готов был сыграть полный матч