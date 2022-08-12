Газзаев: ЦСКА добьётся победы в игре с «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие сыграют с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«ЦСКА успешно начал этот сезон. Помимо того, что команда сегодня набирает очки, что очень важно, она демонстрирует хорошее качество игры. Армейцы активно играют в атаке, в обороне стабилизировали игру, поэтому есть и результат.



Впереди матч с «Зенитом», который многое покажет. Думаю, что команда должна проявить все свои лучшие качества и, безусловно, показать свой потенциал в этой игре. «Зенит» последние четыре года выигрывает национальное первенство, команда является абсолютным лидером российского футбола, поэтому ЦСКА должен продемонстрировать свои амбиции, свой настрой, чтобы составить мощную конкуренцию петербуржцам. Для этого у армейцев есть все аргументы, чтобы показать хорошую игру. Надеюсь, что матч будет очень интересным. Могу даже предположить, что ЦСКА добьётся победы, ну как минимум не проиграет.



Лидерство ЦСКА и «Спартака»? Здесь ничего удивительного нет. И ЦСКА, и «Спартак», а также «Зенит» всегда были лидерами российского футбола, по крайней мере, им всегда уделялось большое внимание со стороны болельщиков и СМИ. «Зенит» достаточно стабильно выступает в чемпионате, «Спартак» на старте показал неплохие результаты. Поэтому эти три клуба и составят между собой конкуренцию. Плюс нельзя сбрасывать со счетов «Сочи», который тоже демонстрирует хорошие результаты.



Чтобы сегодня реально говорить, кто будет бороться за чемпионство, а кто за то, чтобы остаться в РПЛ, должно пройти туров десять. Вот тогда можно будет говорить о потенциальных победителях и командах, ведущих борьбу за выживание в элите российского футбола», — цитирует Газзаева Legalbet.