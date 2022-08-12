Источник: Гиггз бросил ноутбук в голову девушке перед тем, как выгнать её голой из отеля

Стали известны новые подробности судебных разбирательств экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза и его бывшей девушки Кейт Гревилл.

Как информирует издание The Sun, в показаниях для суда Кейт заявила, что спортсмен бросил ей в голову сумку с ноутбуком, из-за чего у неё образовалось гематома. Также девушка утверждает, что Гиггз ударом ногой «вышвырнул» её из кровати и выгнал голой из отеля.

Напомним, ранее стало известно, что Гиггз предстал перед судом по обвинению в избиении своей бывшей девушки Кейт Гревилл и её сестры Эммы Гревилл. Сам Райан все обвинения в свой адрес отрицает.

Сообщалось также, что Гиггз угрожал отправить друзьям и работодателям Гревилл электронные письма о её сексуальной жизни. Кроме того, Райан без предупреждения появлялся в её доме и на работе, выбрасывал вещи Кейт, когда та спрашивала об отношениях Гиггза с другими женщинами.