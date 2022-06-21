Семейный скандал привёл к уходу тренера из сборной. Как Гиггз докатился до такого позора

Легендарный в прошлом футболист Райан Гиггз покинул пост главного тренера сборной Уэльса. Специалист объявил об этом 20 июня, хотя его отстранили от должности ещё в апреле прошлого года. Теперь точно понятно, что Гиггз не поедет со сборной на чемпионат мира в Катар.

Почему Гиггза изначально отстранили с должности главного тренера

23 апреля 2021 года Футбольная ассоциация Уэльса отстранила Гиггза от обязанностей главного тренера. Она приняла к сведению заявление прокуратуры — экс-игроку «МЮ» предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений женщине. В итоге Гиггз пролетел мимо чемпионата Европы, куда сборную Уэльса повёз его помощник Роберт Пейдж.

Осенью 2020 года Гиггз оказался в полицейском участке. По информации The Telegraph, подруга валлийца Кейт Гревилл вызвала сотрудников правопорядка после ссоры с Райаном. На теле девушки были повреждения, ей потребовалась медицинская помощь. По неофициальным данным, конфликт вспыхнул из-за измены Гиггза.

Тренера доставили в отделение полиции, а затем отпустили под залог. Райан отрицал все обвинения, но тем не менее пропустил три матча сборной Уэльса.

В апреле 2021 года Гиггз посетил первое судебное заседание по делу. Ему предъявили обвинение в нанесении травм и жестоком отношении к женщине, включающем изоляцию, унижение и оскорбления. Согласно данным Daily Mail, Гиггз бил Кейт по голове, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, он вышвыривал её из комнаты отеля, когда она была без одежды. А ещё Гиггз напал на сестру Кейт. Естественно, сам Райан вину не признал. Позже валлийца не включили в Зал славы АПЛ, что ошеломило экс-футболиста «Манчестер Юнайтед».

Изначально его имя фигурировало в списках, однако в связи с судебным скандалом Гиггза в последний момент исключили.

Райан Гиггз Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Что сказал Райан после ухода

Райан в беседе со Sky Sports объяснил причины ухода с поста главного тренера сборной Уэльса.

— После долгих размышлений я немедленно покидаю пост главного тренера сборной Уэльса. Для меня было честью и привилегией руководить сборной своей страны, но я считаю абсолютно правильным то, что теперь футбольная ассоциация Уэльса, тренерский штаб и игроки смогут готовиться к турниру с уверенностью, ясностью и без спекуляций вокруг должности их главного тренера.

Я не хочу, чтобы продолжающийся интерес к этому делу каким-либо образом повлиял, дестабилизировал или поставил под угрозу подготовку страны к чемпионату мира. Мне посчастливилось насладиться несколькими незабываемыми моментами за три года руководства национальной командой. Я горжусь своим послужным списком и всегда буду дорожить теми особыми временами.

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) также опубликовала заявление в связи с уходом специалиста.

— Футбольная ассоциация Уэльса официально выражает благодарность Райану Гиггзу за его пребывание на посту главного тренера мужской национальной команды и ценит принятое им решение, которое отвечает интересам валлийского футбола. Всё внимание FAW и мужской национальной сборной сосредоточено на чемпионате мира по футболу в Катаре в конце этого года.

Райан Гиггз с бывшей женой Стейси Кук Фото: REBECCA NADEN/GETTY IMAGES

Это не первый скандал с участием Гиггза. Его ненавидит вся семья

В 2011 году Гиггз также вляпался в большой скандал. Его уличили во внебрачной связи с моделью Имоджен Томас. The Sun выкатил материал о футболисте, который изменяет жене, но при этом имя игрока не раскрыли. Гиггз заранее узнал о готовящейся «бомбе» и добился судебного запрета на публикацию своего имени. К тому моменту Райан был женат на Стейси Кук, пара воспитывала двоих детей. Впрочем, информация об измене просочилась в СМИ других стран.

А потом жена брата Гиггза шокировала общественность: на протяжении восьми лет у неё была сексуальная связь с валлийцем. «Райан — великий футболист, но это не мужик. Он просто манипулировал моей женой. Всегда думал, что это великий человек, а он оказался бессовестным негодяем. Жалкий трус. Райан разрушил мою жизнь ради секса», — возмущался брат Гиггза Родри. Тётя бывшего футболиста и вовсе назвала его грязным псом.

Отец Райана, комментируя назначение сына на пост главного тренера сборной Уэльса, сказал следующее: «Не могу заставить произнести его имя. Использую выражение «экс-футболист». Он должен был прикрывать спину младшего брата, а вместо этого вонзил в неё нож. Старший брат обманывал Родри и даже не извинился. Я стыжусь его. Когда моего старшего сына показывают на экране, я выключаю телевизор. Он не подходит для работы в сборной Уэльса, от него дурно пахнет».

Райан развёлся с женой в 2016-м, Родри сделал это тремя годами ранее. И вот теперь экс-футболист сборной Уэльса попал в новую неприятную историю. Не исключено, что после неё он уже никогда не займёт пост главного тренера. А пока Гиггза ждут новые судебные заседания.