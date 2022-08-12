Тренер «Факела» Василенко: ничья с «Уралом» не устраивает, настраивались на победу

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о ничьей воронежской команды с «Уралом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Игра вышла, потому что «Урал» оборонялся большим количеством. Мы пытались это вскрыть, пытались угрожать воротам. У нас это получалось, но раз мы не отличились, то получалось неидеально. Нас не устраивает ничья, мы расстроены. Понимаем, что каждое очко в копилку, но «Факел» настраивался на победу и держал темп. Мы наиграли на гол», — сказал Василенко в видео, опубликованном в YouTube-канале «Факела».
«Факел» с тремя очками в пяти турах идёт на 12-й позиции турнирной таблицы. В следующем туре «Факел» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 19 августа.
Болельщики «Факела» приехали провожать команду на стадион. Видеоролик:
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