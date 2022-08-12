Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Факела» Василенко: ничья с «Уралом» не устраивает, настраивались на победу

Тренер «Факела» Василенко: ничья с «Уралом» не устраивает, настраивались на победу
Комментарии

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о ничьей воронежской команды с «Уралом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Игра вышла, потому что «Урал» оборонялся большим количеством. Мы пытались это вскрыть, пытались угрожать воротам. У нас это получалось, но раз мы не отличились, то получалось неидеально. Нас не устраивает ничья, мы расстроены. Понимаем, что каждое очко в копилку, но «Факел» настраивался на победу и держал темп. Мы наиграли на гол», — сказал Василенко в видео, опубликованном в YouTube-канале «Факела».

«Факел» с тремя очками в пяти турах идёт на 12-й позиции турнирной таблицы. В следующем туре «Факел» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 19 августа.

Болельщики «Факела» приехали провожать команду на стадион. Видеоролик:

Новость по теме
Тренер «Урала» прокомментировал первое набранное командой в сезоне очко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022