Тренер «Факела» Василенко: ничья с «Уралом» не устраивает, настраивались на победу

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о ничьей воронежской команды с «Уралом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Игра вышла, потому что «Урал» оборонялся большим количеством. Мы пытались это вскрыть, пытались угрожать воротам. У нас это получалось, но раз мы не отличились, то получалось неидеально. Нас не устраивает ничья, мы расстроены. Понимаем, что каждое очко в копилку, но «Факел» настраивался на победу и держал темп. Мы наиграли на гол», — сказал Василенко в видео, опубликованном в YouTube-канале «Факела».

«Факел» с тремя очками в пяти турах идёт на 12-й позиции турнирной таблицы. В следующем туре «Факел» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 19 августа.

Болельщики «Факела» приехали провожать команду на стадион. Видеоролик: