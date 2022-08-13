Старт чемпионата Украины – 23 августа. Протокол безопасности «согласован военными»

Президент украинской ассоциации футбола Андрей Павелко вечером в пятницу, 12 августа, сообщил о готовности к началу проведения чемпионата Украины по футболу.
«Сегодня принял участие в двух очень важных встречах по подготовке старта чемпионата Украины сезона-2022/23. И для УАФ, и для руководства Премьер-лиги и ПФЛ главным вопросом подготовки к старту соревнований является безопасность всех ее участников. В этот же день мы получили согласованный военными, правоохранительными органами, Минмолодежьспорта и местными властями протокол безопасности проведения чемпионата», – написал Павелко на своей странице в соцсети.
В то же время на официальном сайте украинской Премьер-лиги в соответствующем разделе был опубликован полный календарь чемпионата с датами. Первый тур намечен на 23 августа. В частности, чемпион страны «Шахтёр» примет харьковский «Металлист 1925», а вице-чемпион «Динамо» сыграет с «Ингульцом». Очная встреча «Шахтёра» с «Динамо» запланирована на седьмой тур – в середине октября.
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