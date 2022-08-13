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Гасперини высказался о возможном уходе Малиновского из «Аталанты» вслед за Миранчуком

Гасперини высказался о возможном уходе Малиновского из «Аталанты» вслед за Миранчуком
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на различную информацию, опубликованную в СМИ о возможной продаже бергамасками 29-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского.

«Слухи об уходе Малиновского? Запросы приходят каждый день, мы должны быть готовы ко всему пока открыт трансферный рынок, поэтому гораздо важнее придерживаться определённых рамок, которые заранее обсуждались с руководством, и те входные данные, которые были установлены», — приводит слова Гасперини BergamoNews.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Малиновский принял участие в 30 играх. На счету украинского футболиста шесть голов и четыре голевые передачи.

Напомним, ранее «Аталанта» рассталась с российским полузащитником Алексеем Миранчуком, которого отдали в аренду «Торино» с правом выкупа.

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