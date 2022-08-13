Экс-защитник «Шахтёра» забил в дебютном матче за «Лилль» и спас команду от поражения

В пятницу, 12 августа, в Нанте состоялся матч второго тура чемпионата Франции. Одноимённый клуб принимал «Лилль», который в новом сезоне возглавил экс-тренер «Шахтёра» и римской «Ромы» Паулу Фонсека.
Хозяева вели в счёте с 28-й минуты, когда нападающий Моузес Саймон забил после передачи Андря Жиротто. Гости при этом получили сразу четыре жёлтых карточки в первом тайме. В перерыве Фонсека выпустил на замену последнего новичка команды – хорошо знакомого ему по совместной работе бразильского защитника Исмаили, пришедшего из «Шахтёра». И на 76-й минуте его гол спас «Лилль» принёс «Лиллю» ничью – 1:1.
Добавим, что после двух туров у «Лилля» четыре очка. В стартовой игре «доги» на своём поле уверенно победили «Осер» (4:1). Для «Нанта» же это вторая ничья на старте Лиги 1 – перед отчётным матчем команда обошлась без забитых мячей в выездной встрече с «Анже».
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