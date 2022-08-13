Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов: желаю «Факелу» сделать хорошее поле. Здесь можно получить травмы

Президент «Урала» Иванов: желаю «Факелу» сделать хорошее поле. Здесь можно получить травмы
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение о качестве газона на стадионе в Воронеже на гостевом матче пятого тура чемпионата России с «Факелом» (0:0).

«Самое главное, что хочется пожелать «Факелу» — это сделать хорошее поле. На таком поле им будет сложно играть, да и другим командам тоже. Я сейчас прошёлся по полю, и на таком газоне можно получить траву. А так, всё очень понравилось. Воронеж достоин РПЛ! Дай бог, чтобы у них всё получилось. Мне всё здесь понравилось, но не понравился счёт на табло (смеётся). Хотелось выиграть. Нам нужны очки», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, в прошедшем матче команда из Екатеринбурга набрала свои первые очки в сезоне (1), они всё ещё остаются на 16-м месте чемпионата. Это была первая игра «Урала» после отставки главного тренера Игоря Шалимова.

Новость по теме
Первые очки «Урала» и свыше 18 тысяч зрителей — в видеообзоре домашней игры «Факела»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022