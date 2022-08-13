Президент «Урала» Иванов: желаю «Факелу» сделать хорошее поле. Здесь можно получить травмы

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение о качестве газона на стадионе в Воронеже на гостевом матче пятого тура чемпионата России с «Факелом» (0:0).
«Самое главное, что хочется пожелать «Факелу» — это сделать хорошее поле. На таком поле им будет сложно играть, да и другим командам тоже. Я сейчас прошёлся по полю, и на таком газоне можно получить траву. А так, всё очень понравилось. Воронеж достоин РПЛ! Дай бог, чтобы у них всё получилось. Мне всё здесь понравилось, но не понравился счёт на табло (смеётся). Хотелось выиграть. Нам нужны очки», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, в прошедшем матче команда из Екатеринбурга набрала свои первые очки в сезоне (1), они всё ещё остаются на 16-м месте чемпионата. Это была первая игра «Урала» после отставки главного тренера Игоря Шалимова.
- 13 августа 2022
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