Первые очки «Урала» и свыше 18 тысяч зрителей — в видеообзоре домашней игры «Факела»

Сегодня, 12 августа, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже матчем между «Факелом» и «Уралом» (Екатеринбург) начался 5-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск.

Несмотря на большое количество ударов по воротам в матче (18 – у «Факела», 17 – у «Урала»), команды за все 90 минут игры забитыми мячами отметиться не смогли – 0:0. И хотя игра была равная, судья матча Владислав Безбородов раздал суммарно девять жёлтых карточек, семь из которых достались футболистам «Урала».



Таким образом, команда из Екатеринбурга набирает свои первые очки в сезоне (1), но всё ещё остается на 16-м месте чемпионата. Напомним, это первая игра «Урала» после отставки главного тренера Игоря Шалимова. «Факел» после этой встречи набирает три очка и остаётся на 12-й строчке турнирной таблицы.