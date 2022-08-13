«Ювентус» согласовал контракт с Депаем

Туринский «Ювентус» договорился о подписании контракта с вингером «Барселоны» Мемфисом Депаем, сообщает в своём твиттере журналист Маттео Моретто.

По сведениям источника, итальянский клуб подпишет с футболистом двухлетний контракт с окладом порядка € 7 млн в год.

На последнем этапе переговоров останется найти согласие клубам. Источник сообщает, что на данный момент рассматриваются два варианта трансфера: бесплатный трансфер или символическая оплата.

Напомним, каталонский клуб столкнулся с трудностями, связанными с регистрацией новых футболистов. По сообщениям различных источников, «Барселона» пытается трудоустроить часть своих игроков, дабы разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, Депай перешёл в испанский клуб в июле 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35.

Промес и Депай танцуют с местными в Гане.