Экс-футболист «Арсенала» Мерсон: «МЮ» отстаёт от «Сити» и «Ливерпуля» на миллион миль

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон раскритиковал работу «МЮ» на трансферном рынке.
«Я не знаю, что происходит на «Олд Траффорд», но они снова и снова совершают одни и те же ошибки на трансферном рынке. Поклонники, должно быть, думают: «Что здесь происходит?».
Если «МЮ» хочет вернуться в четвёрку лучших, им нужно найти игроков получше, чем Марко Арнаутович. Вероятно, в нижней половине таблицы не так много команд, которые подписали бы его, не говоря уже о верхней половине.
«МЮ» должен покупать предметы роскоши, скажем так, но в данный момент они находятся на другом конце улицы, а этого не должно происходить. Они теряют ауру, которая у них была раньше, и чем дольше это продолжается, тем труднее её вернуть.
«Манчестер Юнайтед" был крупнейшим клубом в мире, но сейчас они начинают терять эту позицию. Может пройти много времени, прежде чем они снова выиграют титул, потому что они на миллион миль отстают от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», — приводит слова Мерсона Daily Star.
- 13 августа 2022
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