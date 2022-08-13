Во Франции объяснили, почему Месси нет среди номинантов на «Золотой мяч», а Роналду – есть

Ведущее спортивное издание Франции L'Equipe опубликовало на сайте материал с заголовком «Почему Месси нет, а Роналду – есть в списке номинантов на «Золотой мяч» 2022 года».



Действующий обладатель награды Лионель Месси, получавший этот приз семь раз и являющийся мировым рекордсменом в этом контексте, не попал в число претендентов на «Золотой мяч» впервые с 2005 года. L'Equipe называет это «событием», а в числе причин такого решения отмечает, что первый сезон Лео в Париже получился невыразительным, у него были плохая форма, напряжённость в работе с Маурисио Почеттино, всего шесть голов в Лиге 1 и вылет от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



Объясняя присутствие в списке претендентов Роналду, издание называет следующие: Криштиану в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Португалии, забил шесть голов в групповом этапе Лиги чемпионов и помог «Манчестер Юнайтед» выйти в плей-офф, а также завершил сезон с 32 мячами в 49 играх.



Напомним, 12 августа France Football огласил список тех, кто претендует на «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира по итогам сезона. В числе номинантов – Карим Бензема, Кевин де Брёйне, Роберт Левандовски, Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор и ещё 25 игроков.

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