Карло Анчелотти заявил, что завершит карьеру после работы в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что после окончания работы в мадридской команде уйдёт на пенсию.



«После «Реала» я уйду на пенсию. Эта глава положит конец моей карьере менеджера. «Реал Мадрид» — это наивысший уровень, поэтому есть смысл считать этот клуб концом моей карьеры», – сказал итальянский специалист газете Il Messaggero.



Напомним, Карло Анчелотти вернулся на пост главного тренера «Реала» летом 2021 июня, покинув аналогичную должность в ливерпульском «Эвертоне». Под его руководством мадридский клуб сумел выиграть испанскую Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, а также Суперкубок Европы. Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» истекает летом 2024 года.

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