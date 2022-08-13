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Карло Анчелотти заявил, что завершит карьеру после работы в «Реале»

Карло Анчелотти заявил, что завершит карьеру после работы в «Реале»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что после окончания работы в мадридской команде уйдёт на пенсию.

«После «Реала» я уйду на пенсию. Эта глава положит конец моей карьере менеджера. «Реал Мадрид» — это наивысший уровень, поэтому есть смысл считать этот клуб концом моей карьеры», – сказал итальянский специалист газете Il Messaggero.

Напомним, Карло Анчелотти вернулся на пост главного тренера «Реала» летом 2021 июня, покинув аналогичную должность в ливерпульском «Эвертоне». Под его руководством мадридский клуб сумел выиграть испанскую Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, а также Суперкубок Европы. Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» истекает летом 2024 года.

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