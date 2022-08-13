Скира: «Барселона» достигла соглашения с Бернарду Силвой

«Барселона» достигла соглашения о контракте с атакующим полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира, договор каталонского клуба с игроком будет действовать до лета 2026 года.
Также инсайдер уточняет, что в ближайшее время «Барселона» сделает официальное предложение «Манчестер Сити» в размере € 60 млн. Каталонский клуб уверен, что португальский футболист перейдёт в их команду до конца летнего трансферного окна.
В 2017-м «Манчестер Сити» выкупил права на Бернарду Силву за € 50 млн. В 248 играх за горожан футболист отличился 48 раз и 50 раз отдавал голевые передачи партнёрам. Вместе с «Сити» Силва выиграл 11 трофеев. Его соглашение с командой истекает в 2025 году.
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому:
- 13 августа 2022
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:45
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:09
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:34
-
10:12
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50