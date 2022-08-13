Скира: «Барселона» достигла соглашения с Бернарду Силвой

«Барселона» достигла соглашения о контракте с атакующим полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира, договор каталонского клуба с игроком будет действовать до лета 2026 года.



Также инсайдер уточняет, что в ближайшее время «Барселона» сделает официальное предложение «Манчестер Сити» в размере € 60 млн. Каталонский клуб уверен, что португальский футболист перейдёт в их команду до конца летнего трансферного окна.



В 2017-м «Манчестер Сити» выкупил права на Бернарду Силву за € 50 млн. В 248 играх за горожан футболист отличился 48 раз и 50 раз отдавал голевые передачи партнёрам. Вместе с «Сити» Силва выиграл 11 трофеев. Его соглашение с командой истекает в 2025 году.

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