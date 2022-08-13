Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лечче» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Камано не реализовал пенальти

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Камано не реализовал пенальти
Комментарии

В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимает «Крылья Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 25-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Крылья Советов».

На 18-й минуте встречи нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не сумел реализовать пенальти.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Помогают ему ассистенты Михаил Иванов и Кирилл Большаков. В роли резервного рефери — Антон Анопа.

Самарские «Крылья Советов» набрали в четырёх матчах четыре очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (2) — на 14-м месте.

Судья простил «Локо»? В матче с «Крыльями» уже два незабитых пенальти! 5-й тур РПЛ. LIVE Судья простил «Локо»? В матче с «Крыльями» уже два незабитых пенальти! 5-й тур РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022