«Локомотив» — «Крылья Советов»: Камано не реализовал пенальти
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В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимает «Крылья Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 25-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Крылья Советов».
На 18-й минуте встречи нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не сумел реализовать пенальти.
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Помогают ему ассистенты Михаил Иванов и Кирилл Большаков. В роли резервного рефери — Антон Анопа.
Самарские «Крылья Советов» набрали в четырёх матчах четыре очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (2) — на 14-м месте.
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