«Ювентус» может купить Жоржиньо после ухода Рабьо в «МЮ»

Туринский «Ювентус» после ухода полузащитника Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед» может переключиться на футболиста «Челси» Жоржиньо. Об этом сообщает журналист PA Media Ник Пьюэл.



В данный момент «Ювентус» ожидает ухода Рабьо, окружение которого договаривается с руководством «красных дьяволов» о будущей зарплате игрока. И хотя Жоржиньо ранее заявлял, что счастлив в «Челси», в офисе «старой синьоры» уверены, что смогут убедить итальянца перейти в их клуб. Во многом эта сделка зависит от хода переговоров лондонского клуба с Френки де Йонгом, который в данный момент находится в конфликте с руководством «Барселоны» из-за зарплатных задолженностей.



В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Жоржиньо провёл за «Челси» 29 игр. На его счету шесть голов (все с пенальти) и две голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года.