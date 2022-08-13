«Ювентус» может купить Жоржиньо после ухода Рабьо в «МЮ»

Туринский «Ювентус» после ухода полузащитника Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед» может переключиться на футболиста «Челси» Жоржиньо. Об этом сообщает журналист PA Media Ник Пьюэл.
В данный момент «Ювентус» ожидает ухода Рабьо, окружение которого договаривается с руководством «красных дьяволов» о будущей зарплате игрока. И хотя Жоржиньо ранее заявлял, что счастлив в «Челси», в офисе «старой синьоры» уверены, что смогут убедить итальянца перейти в их клуб. Во многом эта сделка зависит от хода переговоров лондонского клуба с Френки де Йонгом, который в данный момент находится в конфликте с руководством «Барселоны» из-за зарплатных задолженностей.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Жоржиньо провёл за «Челси» 29 игр. На его счету шесть голов (все с пенальти) и две голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года.
- 13 августа 2022
-
17:20
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:34
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:18
-
15:58
-
15:58
-
15:44
-
15:43
-
15:42
-
15:29
-
15:27
-
15:24
-
15:16
-
15:11
-
14:54
-
14:53
-
14:35
-
14:31
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:45