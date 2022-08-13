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«Ювентус» может купить Жоржиньо после ухода Рабьо в «МЮ»

«Ювентус» может купить Жоржиньо после ухода Рабьо в «МЮ»
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Туринский «Ювентус» после ухода полузащитника Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед» может переключиться на футболиста «Челси» Жоржиньо. Об этом сообщает журналист PA Media Ник Пьюэл.

В данный момент «Ювентус» ожидает ухода Рабьо, окружение которого договаривается с руководством «красных дьяволов» о будущей зарплате игрока. И хотя Жоржиньо ранее заявлял, что счастлив в «Челси», в офисе «старой синьоры» уверены, что смогут убедить итальянца перейти в их клуб. Во многом эта сделка зависит от хода переговоров лондонского клуба с Френки де Йонгом, который в данный момент находится в конфликте с руководством «Барселоны» из-за зарплатных задолженностей.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Жоржиньо провёл за «Челси» 29 игр. На его счету шесть голов (все с пенальти) и две голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года.

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