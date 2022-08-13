Леонченко: не кажется, что 3 очка в 5 матчах — повод для отставки тренерского штаба «Локо»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко не считает, что неудачное начало сезона станет причиной отставки тренерского штаба во главе с Йозефом Циннбауэром.

«Мне не кажется, что три очка в пяти матчах — это повод для отставки тренерского штаба. Почему? Потому что решение принимается не только на основе набранных очков, а что происходит с командой, какая атмосфера внутри, какие предпосылки есть к изменению ситуации, к развитию команды. До этой игры был сделан очень серьёзный анализ, но те изменения, которые были сделаны, не принесли нам нужного результата. Но тем не менее внутри команды тренерский штаб работаем над тем, чтобы изменить ситуацию», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.