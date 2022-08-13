Семак: «Зениту» не хватает Клаудиньо, но первый тайм с ЦСКА прекрасно провели без него

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие бразильца Клаудиньо, восстанавливающегося после травмы, в игре с московским ЦСКА (2:1). Хавбек выбыл до конца лета из-за повреждения.

«Клаудиньо не хватает. Он качественный игрок, один из лидеров. Но первый тайм прекрасно провели без него. Не думаю, что сказывалось отсутствие именно в этом компоненте. Нам и Кузяева не хватает по его качествам. Большая часть игры мне сегодня понравилась — качественно и уверенно сегодня победили», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).