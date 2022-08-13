Сперцян прокомментировал потасовку с участием Сафонова в матче с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал потасовку с участием вратаря команды Матвея Сафонова в матче с московским «Динамо» (0:0).

«Игровой момент. Похожая ситуация была в первом тайме. Скопинцев не забил, а Мотя потащил. Просто тут шёл голевой момент, думаю, только из-за этого была подобная реакция», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

По воротам Сафонова бело-голубые нанесли 11 ударов, из них четыре — в створ.

«Динамо» после пяти туров набрало девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Краснодар» с восемью очками идёт на шестой строчке. В следующем туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют в дерби с московским «Спартаком», а «быки» — с «Оренбургом».