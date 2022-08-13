Эдуард Сперцян оценил начало нового сезона для «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о выступлении «быков» на старте сезона РПЛ.
«Доволен, если не брать первые две домашние игры с «Факелом» и «Спартаком». Работаем.
Личные результаты? Я больше смотрю на команду. Сначала команда, а потом уже личные результаты», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Краснодар» после пяти туров Российской Премьер-Лиги с восемью очками идёт на шестой строчке. В следующем матче чемпионата «быки» сыграют с «Оренбургом».
22-летний Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду полузащитник провёл 39 матчей, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт Сперцяна с «быками» действует до конца июня 2024 года.
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