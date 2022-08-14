Гари Невилл — о поражении «МЮ»: выглядело, будто мужики играли с командой детей до 9 лет

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о разгромном поражении манкунианцев в игре второго тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (0:4).

«Эти игроки доказали, что под руководством трёх разных менеджеров они недостаточно усердно работают. Они лишены всякой уверенности. Им нужна помощь.

Тен Хаг выбрал самую маленькую команду, которую только мог, надеясь, что они обыграют «Брентфорд». Вы должны считаться с важностью физической составляющей Премьер-лиги. Это выглядело будто команда мужиков играет против команды детей до 9 лет.



Прошедшее воскресенье меня не удивило. Я думал, что сегодня они будут играть лучше вдали от «Олд Траффорд». Но они были запуганы.



«Брентфорд» был великолепен. Браво Томасу Франку. Я просто подумал, что жара помешает «Брентфорду» играть в их обычную быструю игру. «Брентфорд» был великолепен, но «Юнайтед» помог им. От «Юнайтед» достойного ответа не последовало», — приводит слова Невилла Daily Mail.

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