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Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон

Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, каким он хочет вырастить своего сына, которому на данный момент 11 лет.

По словам знаменитого португальца, он хочет видеть своего сына скромным и трудолюбивым, поэтому не позволяет ему пользоваться некоторыми вещами, которые могут сбить его с истинного пути.

«Конечно, я хочу дать ему всё, как и подобает родителю. Но, в то же время, я хочу, чтобы он знал цену труду. Я хочу, чтобы он усердно работал и был скромным человеком. Я могу обеспечить сына всем, но он должен осознавать, что ради многих радостей надо идти на жертвы. Он постоянно спрашивает меня, может ли он иметь мобильный телефон. И я говорю ему, что нет, пока ещё рано, — цитирует 37-летнего форварда манкунианцев derbyderbyderby.it.

Напомним, Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее британские СМИ сообщали, что Криштиану близок к уходу из стана «красных дьяволов».

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