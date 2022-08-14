Веретенников: Первая лига – сложный турнир. Все настраиваются на «Рубин» по-особенному

Тренер «Рубина» Олег Веретенников рассказал о выступлении команды в Первой лиге. Он отметил, что на казанский клуб соперники настраиваются по особенному.



«Первая лига — достаточно сложный турнир. В этом году стало на две команды меньше, но, тем не менее, легче турнир не стал. Та же «Кубань» мучается с логистикой, аэропорт закрыт. Есть дальние выезды в Красноярск, на Дальний Восток. Это сложная и достаточно ровная лига. По сегодняшним результатам видно, что нет какого-то явного фаворита. Никто не может назвать себя фаворитом. Все играют самоотверженно, много борьбы. Вот этим наверно отличается лига



Соперники настраиваются на «Рубин» по-особенному. Это касается наверно не только «Рубина», но и «Уфы» и «Арсенала». Те команды, которые еще вчера играли в РПЛ, являются большим раздражителем для наших соперников. Они хотят себя проявить, доказать, что не хуже нас. Очень сложно действовать против такого настроя. Это показала и игра с «Нефтехимиком», они вышли с бешенной мотивацией, сложная игра получилась, никто не хотел уступать, было много фолов с обеих сторон, удаление, мы 30 минут играли в меньшинстве», — цитирует Веретенникова пресс-служба «Рубина».