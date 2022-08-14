«Спартак» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 14 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв и Александр Богданов. В роли резервного рефери выступит Анастасия Пустовойтова.



Московский «Спартак» в четырёх матчах набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (9) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).