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Рыбус: травма Мозеса шокировала. Для «Спартака» это полезный игрок

Рыбус: травма Мозеса шокировала. Для «Спартака» это полезный игрок
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Защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказался о травме футболиста команды Виктора Мозеса.

«Был шокирован потерей Мозеса. Это очень хороший игрок, полезный для нашей команды. Жаль, что такая тяжёлая травма. Надеюсь, он быстро восстановится, операция пройдёт хорошо. Будем его ждать, — передаёт слова Рыбуса корреспондент „Чемпионата“ Андрей Ирха.

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