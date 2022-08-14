Конте и Тухель продолжили потасовку после матча «Челси» — «Тоттенхэм»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель и тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте повздорили во время игры 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча закончилась результативной ничьей — 2:2. Главным арбитром матча выступил Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер). После игры наставники обеих команд продолжили потасовку, но находящимся рядом сотрудникам удалось её остановить и увести специалистов порознь в подтрибунное помещение.
Напомним, как развивались события в матче: на 19-й минуте счёт открыл Калиду Кулибали с передачи Марка Кукурельи. На 68-й Пьер-Эмиль Хёйбьерг с паса Бэна Девиса счёт сравнял. «Челси» вывел вперёд Рис Джеймс (передача Рахима Стерлинга). На 90+6-й минуте ничью «Тоттенхэму» принёс Гарри Кейн, автором голевой передачи выступил Иван Перишич.
В следующем туре команда Тухеля сыграет в гостях с «Лидсом» (21 августа). «Тоттенхэм» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» (20 августа).
- 14 августа 2022
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