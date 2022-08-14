Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель и тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте повздорили во время игры 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча закончилась результативной ничьёй — 2:2. Главным арбитром матча выступил Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер).

Напомним, как развивались события в матче: на 19-й минуте счёт открыл Калиду Кулибали с передачи Марка Кукурельи. На 68-й Пьер-Эмиль Хёйбьерг с паса Бэна Девиса счёт сравнял. «Челси» вывел вперёд Рис Джеймс (передача Рахима Стерлинга). На 90+6-й минуте ничью «Тоттенхэму» принёс Гарри Кейн, автором голевой передачи выступил Иван Перишич.

В следующем туре команда Тухеля сыграет в гостях с «Лидсом» (21 августа). «Тоттенхэм» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» (20 августа).