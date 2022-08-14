Абаскаль объяснил, за счёт чего «Спартаку» удалось победить «Сочи» с разгромным счётом

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру его команды в матче с «Сочи», который завершился со счётом 3:0.

«Таймы бывают разными, это футбол. У нас был план на игру — мы хотели дать «Сочи» мяч, чтобы они почувствовали, что завладевают мячом, чтобы у нас появилось свободное пространство. После мы постепенно стали владеть инициативой. Нам сегодня позволило победить грамотное чтение игры и моментов.

Победа никогда не бывает тренерской. У нас 30 человек. Это победа всей команды. «Сочи» очень хорошо играет, очень сильны в обороне в низком блоке. Они могли выбегать в опасные контратаки. Мы намеренно отдали им инициативу, чтобы использовать пространство», — сказал Абаскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.