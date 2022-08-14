Абаскаль посвятил Мозесу победу «Спартака» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также посвятил её полузащитнику Виктору Мозесу. Нигериец получил тяжёлую травму и вернётся в строй через полгода.

«Хочу поделиться болельщицкими чувствами — эта победа подарила счастье нашим фанатам и всей нашей большой семье. Хотим посвятить победу Виктору Мозесу. Ребята играли с полной концентрацией, показали зрелость. Здорово читали игру до самого конца», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции. В следующем туре команда Абаскаля сыграет с «Динамо» в гостях.