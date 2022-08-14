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Абаскаль похвалил Литвинова после матча «Спартака» с «Сочи»

Абаскаль похвалил Литвинова после матча «Спартака» с «Сочи»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о полузащитнике команды Руслане Литвинове по итогам матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0).

«Литвинов хорошо растёт, показывает прогресс. У него отличный характер. Под стиль игры с высоким прессингом он отлично подходит. Держит концентрацию, не расслабляется. Если не будет расслабляться, то добьётся многого.

Мы стараемся сразу завладеть мячом после потери, поэтому мы меняем игроков, чтобы освежить игру. У нас очень энергозатратный стиль», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.

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