Этот «Спартак» должен отобрать титул у «Зенита»! Без шансов повержен очередной конкурент!

«Спартак» — единоличный лидер РПЛ! Команда Гильермо Абаскаля разгромила «Сочи» и продолжает доказывать, что готова к борьбе за чемпионство с «Зенитом». С такой игрой должна взять золото?

Сегодня в основу «Спартака» вернулся залечивший повреждение Джикия, а на скамейку запасных присел Чернов. В полузащите травмированного Мозеса прогнозируемо заменил Игнатов. Абаскаль сохранил схему 4-4-2 с ромбом в центре.

В случае победы и «Спартак», и «Сочи» выходили на первое место в РПЛ. И эта игра полностью соответствовала статусу большого матча! Команды думали об атаке, стремились быстро доставлять мяч вперёд и высоко встречать друг друга, а не владели мячом просто ради владения. Красно-белые могли заработать пенальти уже на первой минуте, когда Юсупов «привёз» момент на свои ворота потерей под давлением. Соболев упал в борьбе с Ангбаном, но арбитр Мешков, очевидно, подумал, что центрфорвард включил режим дельфина. Кстати, судья вообще давал играть: не фиксировал нарушения в спорных эпизодах, не доставал жёлтую карточку после жёстких фолов. Кому-то на поле это не нравилось, но в том числе благодаря судье поддерживался хороший темп.

«Спартак» лучше смотрелся в начале встречи. Соболев несколько раз напомнил, что становится при Абаскале более гибким нападающим и способен тонко сыграть в подыгрыше. Был отрезок, когда красно-белые действительно здорово комбинировали, напомнив ту команду из 1990-х, которую любили болельщики. К сожалению, для поклонников «Спартака» пока такие отрезки недостаточно длинные – нет стабильности. «Сочи» пытался растягивать спартаковский ромб, быстро переводить мяч с фланга на фланг. При владении слева образовывали связку Терехов (уходил на край) и Макарчук (получал роль хавбека). Умно открывался и двигал мяч Нобоа, превратившийся за какие-то две-три недели из «пингвинёнка» в атлета (61 касание мяча за 45 минут – больше всех в составе обеих команд).

«Сочи» перехватил преимущество и выиграл первый тайм по ударам – 6:3. Поразительно, что по такой игре соперники лишь раз пробили на двоих в створ. Это сделал Сарвели. Сочинцы в целом были поострее – тот же Сарвели несколько раз выходил на хорошую позицию для удара, вот только принимал не лучшие решения. А самый курьёзный момент случился с участием Мелкадзе: экс-спартаковец не стал трогать мяч и выходить один на один с Селиховым, ошибочно полагая, что находится в офсайде. Тут «Спартак» вряд ли избежал бы пропущенного гола.

Следующий мощный отрезок «Спартак» выдал в начале второго тайма. Красно-белые поймали свою волну, и сочинцы не успевали за скоростями команды Абаскаля. Всё завершилось тем, чем и должно было исходя из логики игры – голом Промеса. Щедрый подарок сопернику сделал Терехов, попавший под прессинг Игнатова. А Квинси в отличие от Мелкадзе не выключился из эпизода и оказался прав – голландец избежал офсайда. Что касается Терехова, то к защитнику сборной России есть вопросы на старте сезона. Например, в матче с ЦСКА он тоже совершил несколько результативных ошибок.

«Спартак» лучше защищался, нежели до перерыва, выигрывал борьбу. Поэтому у «Сочи» никак не получалось зацепиться за мяч на чужой трети. Зато любая потеря обещала команде Вадима Гаранина большие проблемы, так как красно-белые топово выбегали в контратаки.

Одна из них привела ко второму голу «Спартака». Жоаозиньо обрезал неточной передачей, и команда Абаскаля убежала четыре в три. Мартинс, Зобнин и «плеймейкер» Соболев организовали для Зиньковского его первый гол за столичный клуб. «Спартак» играл по-лидерски – штабу «Сочи» впору было выбрасывать белое полотенце.

Вернуть интригу «Сочи» мог, когда Мелкадзе едва не забил из-под Джикии – Селихов и штанга спасли «Спартак». Георгию, судя по всему, уже мешало повреждение – вскоре он покинул поле. А третий гол команда Гаранина опять же получила после неточной передачи и из-за того, что не включилась в отбор. Промес с Зобниным раскатали оборону южан. Сумасшедший проход Квинси, у которого уже 6+2 по системе «гол плюс пас» в пяти турах РПЛ.

Второй тайм «Спартак» выиграл нокаутом (удары – 13:3, в створ – 7:2). Как же быстро Абаскаль поставил команде свой футбол!