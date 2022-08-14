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Квинси Промес высказался о разгромной победе «Спартака» над «Сочи»

Квинси Промес высказался о разгромной победе «Спартака» над «Сочи»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес, ставший автором дубля в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи (3:0), прокомментировал победу в матче.

«Это не я, это команда. Каждый играет со страстью, не только я. Все комплименты команде. Слишком рано ловить флешбеки с чемпионского сезона, но атмосфера отличная.

87 голов за «Спартак»? Отличная статистика, но я хочу быть ещё более важным. Но для меня это уникальная статистика», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

30-летний футболист забил шестой мяч в пяти матчах чемпионата России, повторив свой бомбардирский рекорд прошлого сезона лиги. Тогда нидерландец отличился шесть раз в 22 матчах РПЛ. В следующем туре Промес сможет попробовать увеличить показатель в игре с «Динамо».

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