Джикия: от матча «Динамо» и «Краснодара» не уснул. Я же обзор смотрел

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от просмотра матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Краснодаром» (0:0). Красно-белые сыграют с «Динамо» в следующем туре.

«Какой настрой на матч с «Динамо»? Как всегда. Только победа. Я смотрел обзор матча «Динамо» — «Краснодар». Не уснул ли я? Нет, обзор же смотрел, там четыре минуты, я так быстро не засыпаю», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играл с «Сочи». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.



«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.