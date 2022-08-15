Форвард «Аякса» Антони высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

22-летний бразильский форвард нидерландского «Аякса» Антони отреагировал на слухи о возможном переходе в английский «Манчестер Юнайтед», который возглавляет бывший наставник амстердамцев Эрик тен Хаг.
«Звонок тен Хага? Ничего не слышал об этом… Всё должно обсуждаться с моими агентами, сейчас я сфокусирован на своей игре. Что будет, то будет, посмотрим. Я чувствую себя хорошо в «Аяксе». Я отдаю этому клубу всё, каждую минуту… Поэтому я люблю этот город и этот клуб», — цитирует Антони журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на NOS.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен сделать последнее предложение «Аяксу» по Антони в размере € 60 млн. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 33 встречах за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
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