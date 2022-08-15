«Ювентус» подпишет Арнаутовича в случае ухода Кина, Марко раньше интересовал «МЮ»
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Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича и готов осуществить трансфер, если команду покинет арендованный у «Эвертона» Мойзе Кин. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». Ранее в подписании 33-летнего австрийского футболиста был заинтересован «Манчестер Юнайтед», но клуб не договорился с «Болоньей» по условиям.
Арнаутович стал игроком «Болоньи» летом 2021 года, перейдя в команду из «Шанхай СИПГ». В 36 матчах Марко забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В сезоне-2009/2010 Арнаутович был футболистом миланского «Интера» на правах аренды.
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