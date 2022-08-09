«МЮ» не подпишет Арнаутовича, «Болонья» отказала в трансфере Марко за € 9 млн

«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать нападающего Марко Арнаутовича после того, как «Болонья» отказалась отпускать австрийского футболиста за € 9 млн. Об этом сообщает Sky Sports в своём «твиттере». По сведениям источника, английский клуб решил сконцентрироваться на других целях.

Ранее 33-летний Арнаутович уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн. Сообщалось, что подписать Арнаутовича хотел лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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