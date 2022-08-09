«МЮ» не подпишет Арнаутовича, «Болонья» отказала в трансфере Марко за € 9 млн
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать нападающего Марко Арнаутовича после того, как «Болонья» отказалась отпускать австрийского футболиста за € 9 млн. Об этом сообщает Sky Sports в своём «твиттере». По сведениям источника, английский клуб решил сконцентрироваться на других целях.
Ранее 33-летний Арнаутович уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн. Сообщалось, что подписать Арнаутовича хотел лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Самые результативные команды в чемпионате Англии. Видеоролик:
Комментарии
- 9 августа 2022
-
15:39
-
15:30
-
15:27
-
15:11
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
14:22
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:47
-
13:31
-
13:18
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:11
-
13:07
-
12:57
-
12:48
-
12:37
-
12:31
-
12:31
-
12:16
-
12:12
-
12:11
-
12:08
-
12:02
-
11:45
Партнерский контент