В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном возвращении Дзюбы в клуб

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клеймёнов ответил на вопрос о возможном возвращении в стан красно-белых нападающего Артёма Дзюбы, который сейчас пребывает в статусе свободного агента. Также представитель московского клуба отметил, что в команде есть вопрос с позицией центрального защитника.
«Возвращение Дзюбы в «Спартак»? Если он будет нужен главному тренеру, команде… Не знаю. Сейчас вы видите, что в линии атаки Саша Соболев выглядит замечательно. Есть Николсон. Атака у «Спартака» выглядит мощно. По центральным защитникам может быть вопрос.
Почему нет покупок? Рынок тяжелейший. И «Спартак» не хочет брать абы кого», — приводит слова Клеймёнова «РБ Спорт».
Напомним, Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/2022, когда истёк его контракт с клубом. Одно время Артём тренировался вместе с «Рубином» для поддержания формы, но не остался в казанском клубе на постоянной основе.
- 15 августа 2022
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