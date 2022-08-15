В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном возвращении Дзюбы в клуб

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клеймёнов ответил на вопрос о возможном возвращении в стан красно-белых нападающего Артёма Дзюбы, который сейчас пребывает в статусе свободного агента. Также представитель московского клуба отметил, что в команде есть вопрос с позицией центрального защитника.

«Возвращение Дзюбы в «Спартак»? Если он будет нужен главному тренеру, команде… Не знаю. Сейчас вы видите, что в линии атаки Саша Соболев выглядит замечательно. Есть Николсон. Атака у «Спартака» выглядит мощно. По центральным защитникам может быть вопрос.

Почему нет покупок? Рынок тяжелейший. И «Спартак» не хочет брать абы кого», — приводит слова Клеймёнова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/2022, когда истёк его контракт с клубом. Одно время Артём тренировался вместе с «Рубином» для поддержания формы, но не остался в казанском клубе на постоянной основе.